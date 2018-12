Remda-Teichel

Diebe zapfen gut 300 Liter Diesel ab

03.12.2018, 17:03 Uhr | dpa

Gut 300 Liter Diesel haben Unbekannte aus dem Tank einer Sattelzugmaschine in Remda-Teichel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) abgezapft. Das Fahrzeug stand von Freitagabend bis Sonntagmorgen auf einem unbefestigten Platz am Ortsausgang in Richtung Treppendorf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Diebe knackten den Tankdeckel und zapften den Treibstoff ab. Der Schaden wurde mit rund 400 Euro angegeben.