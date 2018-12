Erfurt

Bundesbester bei IHK-Ausbildungsprüfung kommt aus Erfurt

03.12.2018, 17:08 Uhr | dpa

Ein Auszubildender aus Erfurt hat es unter die bundesweit 213 besten Absolventen bei den Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) geschafft. Alpaslan Yavuzkurt sei der einzige Bundesbeste aus Thüringen in diesem Jahr, teilte die IHK-Erfurt am Montag mit. Mit 94 von 100 Punkten habe er das beste Ergebnis aller Prüfungsteilnehmer in der Abschlussprüfung zum Aufbereitungsmechaniker mit Fachrichtung Naturstein erreicht.

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier gratulierte ihm dazu am Montagabend in Berlin bei einer Ehrung. "Jedes Jahr haben wir im Schnitt einen Bundesbesten aus Thüringen", erklärte eine Sprecherin der IHK Erfurt. Mit gleich 60 kommen die meisten besten Prüflinge aber aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern (43) und Baden-Württemberg (24).