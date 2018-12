Hannover

Ministerpräsident Weil gedenkt in Moskau der Weltkriegstoten

03.12.2018, 18:11 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Montag bei seinem Besuch in Moskau der vielen Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs gedacht. "Dass wir in Frieden leben, ist keine Selbstverständlichkeit", schrieb er auf Facebook nach einer Kranzniederlegung am Grab des Unbekannten Soldaten. "Daran müssen wir uns immer wieder erinnern und uns für ein friedliches Zusammenleben einsetzen."

Für den Abend war eine Begegnung mit Vize-Ministerpräsident Dmitri Kosak geplant. Der 60-Jährige gilt als enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin und war mit der Aufsicht über die Organisation der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 beauftragt.

Weil war am Sonntagabend zu einer dreitägigen Visite in der russischen Hauptstadt gelandet. Sein Besuch fällt in eine Phase erneuter Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Vor der Abreise hatte Weil dafür plädiert, auch in schwierigen Zeiten den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen.

Am Dienstag will sich Weil mit dem Chef des Meinungsforschungsinstituts Lewada und dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin treffen, einem langjährigen Wegbegleiter Putins. Am Nachmittag soll es zurück nach Deutschland gehen.