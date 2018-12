Berlin

Baukollegium lehnt Hochhaus-Pläne von Karstadt-Eigentümer ab

03.12.2018, 18:15 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Die Pläne des österreichischen Karstadt-Eigentümers René Benko für eine Neugestaltung von Berlins zentralem Areal am Ku'damm/Ecke Joachimsthaler Straße stoßen auf Widerstand. Das Berliner Baukollegium, ein beratendes Gremium der Bauverwaltung, lehnte am Montag einen städtebaulichen Projektentwurf für die Errichtung von bis zu drei Hochhäusern rund um das Karstadt-Warenhaus in der City-West ab.

Der Maßstab sei nicht stimmig, der geplante Bereich für Einzelhandel mit bis zu 50 000 Quadratmetern "wahnsinnig aufgeblasen", sagte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Die bekannte Adresse sei "nicht die richtige Stelle" für ein neues "Hochhaus-Cluster", wie er etwa am Alexanderplatz geplant sei. Man wolle mit den Investoren aber im Gespräch bleiben.

Nach den Plänen von Benkos Immobilien- und Handelsunternehmen Signa sollen am Kurfürstendamm 231 in der Nähe der Gedächtniskirche zwei bis drei bis zu 150 Meter hohe Hotel-und Bürotürme entstehen. Signa-Vorstand Timo Herzberg betonte dabei, das Warenhaus solle ein zentraler Anziehungspunkt sein. Geplant sind eine Gastronomie-Etage und Innenhöfe. Der Gebäudekomplex soll zwischen Ku'damm und Los-Angeles-Platz von mehreren Seiten zugänglich sein.



Auch das Gebäude unmittelbar an der Ecke Ku'damm/Joachimsthaler Straße soll bis zur Augsburger Straße umgestaltet werden. Wo bisher in dem runden Hochhaus ein Hotel untergebracht ist, sollen Büros einziehen. Das Bekleidungshaus C&A werde sich verkleinern und nur den rechten Teil des Eckhauses benutzen, wie ein Sprecher des Projektträgers Centrum vor dem Baukollegium sagte.