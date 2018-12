Nürnberg

Stimmungsboykott und Protestplakate auch im Montagsspiel

03.12.2018, 21:07 Uhr | dpa

Fußball-Fans haben auch im ersten Montagsspiel dieser Bundesligasaison mit einem Stimmungsboykott in der ersten Halbzeit gegen ungeliebte Anstoßzeiten protestiert. "Montagsspiele abschaffen - in allen Ligen!", stand auf einem Plakat im Block der Fans von Rückkehrer 1. FC Nürnberg geschrieben. "Wir sind nicht aufgestiegen, um wieder montags zu spielen", lautete die Aufschrift auf einem weiteren Banner. Die Nordkurve der Franken im Spiel gegen Bayer Leverkusen blieb in der ersten Hälfte weitgehend leer. "Lieber schauen wir heute eine Halbzeit durch Plexiglas, als in ein paar Jahren nur noch in die Röhre!", stand auf einem anderen Plakat.