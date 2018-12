Sondershausen

Alte Post in Sondershausen:Feuer und starke Rauchentwicklung

03.12.2018, 21:30 Uhr | dpa

Ein Brand in der Alten Post in Sondershausen hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein "jüngeres Mädchen" wurde am Montag mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte sei bereits niemand mehr im Gebäude gewesen, hieß es. Demnach retteten sich sechs Menschen aus dem Haus im Kyffhäuserkreis ins Freie. Die Löscharbeiten waren am Montagabend noch nicht abgeschlossen.

Das Feuer war am späten Nachmittag im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen, ein Bewohner hatte daraufhin einen Notruf abgesetzt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Erkenntnisse zur Brandursache seien frühestens am Dienstag zu erwarten, sagte der Sprecher. Ein Schaden von mindestens 100 000 Euro an dem Gebäude sei bereits abzusehen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.