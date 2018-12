Stuttgart

VfB plant zukünftig mit Posten für Technischen Direktor

03.12.2018, 21:44 Uhr | dpa

Beim VfB Stuttgart soll es in Zukunft unterhalb von Sportvorstand Michael Reschke noch einen Technischen Direktor geben. Das kündigte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich am Montagabend bei einer Veranstaltung der "Stuttgarter Nachrichten" an. Einen konkreten Zeitplan für die Installation dieser Position in der Vereinshierarchie des Fußball-Bundesligisten gibt es nicht.