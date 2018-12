Hamburg

FC St. Pauli stellt Geschäftsbericht vor

04.12.2018, 02:11 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hält heute in der Hansestadt seine Mitgliederversammlung ab. In den Hamburger Messehallen wird Vereinspräsident Oke Göttlich den Mitgliedern des Kiezclubs die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2017/18 darlegen. Es wird erwartet, dass der FC St. Pauli erneut ein Plus erwirtschaftet hat, das allerdings ein gutes Stück unter dem Vorjahres-Konzerngewinn für den Verein plus die angeschlossene Gesellschaften von knapp 875 000 Euro liegen soll. Göttlich und Geschäftsleiter Andreas Rettig werden die Zahlen erläutern. Außerdem wird am Dienstagabend ein Teil des Aufsichtsrates neu gewählt. Die Veranstaltung in der Halle B 6 beginnt um 19.00 Uhr.