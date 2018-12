Bad Kreuznach

Klöckner spricht über Perspektiven der Landwirtschaft

04.12.2018, 02:33 Uhr | dpa

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ist zu Gast beim Parlament der Bauern und Winzer in Rheinland-Pfalz. Heute wird sie in Bad Kreuznach bei der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer über die Perspektiven der Landwirtschaft aus ihrer Sicht sprechen und darauf eingehen, was der Bund dazu beitragen kann. Die Kammer beschäftigt sich am ersten Tag ihrer zweitägigen Versammlung unter anderem mit dem Haushalt für das kommende Jahr. An diesem Mittwoch wird zum Abschluss der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) in Bad Kreuznach erwartet.