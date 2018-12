Oelsnitz/Vogtl.

Seniorin angefahren und schwer verletzt

04.12.2018, 06:12 Uhr | dpa

Eine 88 Jahre alte Frau ist beim Überqueren einer Straße in Oelsnitz (Vogtlandkreis) angefahren und schwer verletzt worden. Die Seniorin lief am Montag mit ihrem Rollator über eine Kreuzung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine nach links abbiegende Autofahrerin übersah die Frau und fuhr sie an. Die 88-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.