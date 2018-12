Bad Vilbel

300 000 Euro Schaden nach Brand im Fahrradgeschäft

04.12.2018, 06:49 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Fahrradgeschäft in Bad Vilbel (Wetteraukreis) ist in der Nacht zum Dienstag ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Eine Frau, die über dem Laden wohnte, erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgas, wie ein Polizeisprecher in Gießen am Morgen mitteilte. Der Brand sei um kurz vor Mitternacht ausgebrochen und habe das Geschäft im Erdgeschoss verwüstet. Der Laden sei zunächst nicht mehr nutzbar. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.