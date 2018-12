Wiesbaden

Kommunen suchen neue Nutzung für leere Flüchtlingsheime

04.12.2018, 06:53 Uhr | dpa

Leere Flüchtlingsunterkünfte stellen Städte- und Gemeinden in Hessen vor Herausforderungen. Es gebe erhebliche Probleme, weil viele Kommunen langfristige Mietverträge abgeschlossen hätten, sagte Karl-Christian Schelzke, Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebunds. Einige Vermieter hätten zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise Wohnung und Gebäude nur gegen lange Vertragslaufzeiten zur Verfügung gestellt. Diese Verträge sind weiter gültig, während die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind. Die Kommunen behelfen sich, indem sie neue Verwendungen für die Immobilien suchen.

In Kassel beispielsweise wurde für zwei noch geplante Unterkünfte mit den Eigentümern eine anderweitige Nutzung vereinbart - unter anderem als Hostel. In Wiesbaden prüft die Stadt eine Unterbringung für sozial benachteiligte Personengruppen wie Wohnungslose. In Mühlheim am Main wurde ein neu errichtetes Flüchtlingsheim teilweise zur Kita umgebaut. Frankfurt hat dagegen nach eigenen Angaben keine Probleme mit Leerstand. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Hessen kommen, ist von 80 000 im Jahr 2015 auf zuletzt 8981 Asylsuchende in diesem Jahr zurückgegangen.