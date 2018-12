Hinterweidenthal

Eingeschlafener Lastwagenfahrer fährt Schilder um

04.12.2018, 07:12 Uhr | dpa

Ein übermüdeter Lastwagenfahrer hat bei Hinterweidenthal (Kreis Südwestpfalz) die Beschilderung auf einer Verkehrsinsel umgemäht. Der Mann sei in der Nacht zum Dienstag auf die Insel in der Fahrbahnmitte abgekommen, weil er nach eigenen Angaben eingeschlafen sei, teilte die Polizei in Pirmasens mit. Der Lkw beschädigte die Schilder auf einer Länge von rund 50 Metern und blieb dann stecken. Eine Spezialfirma musste das Fahrzeug bergen. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 15 000 Euro.