Berlin

Überfall auf Mitarbeiterin einer Spielhalle

04.12.2018, 07:34 Uhr | dpa

Eine Mitarbeiterin einer Spielhalle ist in Berlin-Kreuzberg überfallen und ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte die 52-Jährige in der Nacht zu Dienstag das Geschäft in der Graefestraße gerade abschließen wollen, als ein Unbekannter sie von hinten zurück in den Laden stieß. Dabei verlor die Frau ihre Handtasche und eine Tüte, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Der Unbekannte forderte von ihr Geld und schubste sie weiter in den hinteren Bereich der Spielhalle. Die Frau löste Alarm aus, da ergriff der Räuber mit der Handtasche sowie der Tüte der 52-Jährigen die Flucht, zunächst zu Fuß. Später soll er in ein weißes Auto gestiegen und davongefahren sein. Die 52-Jährige blieb unverletzt.