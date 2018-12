Langen (Hessen)

Fahrer mit Gesundheitsproblemen rollt in Krankenhausfenster

04.12.2018, 07:39 Uhr | dpa

Ein Autofahrer mit gesundheitlichen Problemen ist in die Fensterscheibe eines Krankenhauses in Langen (Kreis Offenbach) gefahren. Es sei mehr ein Rollen als ein Fahren gewesen, aber eine Scheibe gehe eben schnell zu Bruch, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach am Dienstag. Der Mann sei auf dem Weg in das Krankenhaus gewesen, weil es ihm nicht gut ging. Kurz vor der Klinik verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug.