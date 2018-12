Autofahrer kommt von nasser Straße ab: stirbt im Krankenhaus

04.12.2018, 08:08 Uhr | dpa

Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist bei Münstermaifeld (Kreis Mayen-Koblenz) gegen einen Baum geprallt und im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei in Mayen mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Dienstag in einer Linkskurve von der regennassen Kreisstraße 37 abgekommen. Sein Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und stieß nach etwa dreißig Metern frontal gegen den Baum. Der Mann wurde am Unfallort wiederbelebt, starb aber in der Nacht noch in der Klinik.