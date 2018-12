Sonneberg

Retter holen hilflose Frau aus verqualmter Wohnung

04.12.2018, 08:14 Uhr | dpa

Einsatzkräfte haben eine betrunkene Frau aus einer verqualmten Wohnung in Sonneberg gerettet. Die 63-Jährige hatte am Montagabend nach ersten Erkenntnissen Topflappen auf ihren heißen Herdplatten vergessen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Diese fingen Feuer und verrauchten die Wohnung. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten traten die Tür der 63-Jährigen ein und fanden die Frau am Boden liegend. Sie war offensichtlich stark betrunken und hilflos. Sie kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Der Brand wurde gelöscht. Die Wohnung wurde anschließend gelüftet.