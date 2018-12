Berlin

Mann aus der Spree gefischt

04.12.2018, 08:17 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Berlin-Kreuzberg von Passanten aus der Spree gerettet worden. Laut Feuerwehr war er in der Nacht zu Dienstag an der Cuvrystraße im Wasser gesichtet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann bereits aus dem Wasser gezogen. Die Feuerwehr brachte ihn mit starker Unterkühlung ins Krankenhaus. Warum er in der Spree schwamm, war noch unklar.

Wie die Zeitung "B.Z." (Online) berichtete, sollen drei junge Männer sowie eine Frau auf den Menschen im Wasser aufmerksam geworden sein. Zwei der Männer rannten zum Ufer und retteten den Mann aus der Spree.