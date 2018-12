Bannewitz

Lastwagen-Anhänger mit Papier brennt: Autobahn gesperrt

04.12.2018, 09:27 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 17 bei Dresden ist der Anhänger eines Lastwagens in Brand geraten. Der Laster hatte Papier und Pappe geladen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am frühen Dienstagmorgen aus. Der Lastwagenfahrer bemerkte den Brand, koppelte den Anhänger ab und brachte sich in Sicherheit. Die Autobahn war am Morgen wegen des Feuerwehreinsatzes teilweise gesperrt. Eine Schadenshöhe war zunächst unklar.