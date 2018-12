Duisburg

Dustin Bomheuer fehlt MSV Duisburg nach Muskelfaserriss

04.12.2018, 09:50 Uhr | dpa

Der MSV Duisburg kann vor der Winterpause in der 2. Fußball-Bundesliga voraussichtlich nicht mehr auf Dustin Bomheuer zurückgreifen. Der Abwehrspieler hat sich im Heimspiel am Sonntag gegen Holstein Kiel (0:4) laut Vereinsangaben einen Muskelfaserriss zugezogen und wird dem MSV vorerst fehlen. Das ergab eine medizinische Untersuchung am Montag. Vor der Winterpause bestreiten die Duisburger noch die drei Partien beim 1. FC Heidenheim am 8. Dezember, gegen den Hamburger SV (14. Dezember) und gegen Dynamo Dresden (23. Dezember).