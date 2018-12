Oberstdorf

Über 100 000 Zuschauer bei Tournee erwartet

04.12.2018, 11:20 Uhr | dpa

Die Veranstalter der Vierschanzentournee erwarten bei der 67. Ausgabe in diesem Jahr insgesamt mehr als 100 000 Zuschauern. "Wir rechnen wieder mit einem großen Ansturm, auch aus dem Ausland", sagte Tournee-Präsident Johann Pichler laut einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Vor allem aus Polen, dem Land des aktuellen Siegers Kamil Stoch, werden zahlreiche Anhänger erwartet. Das Auftaktspringen in Oberstdorf am 30. Januar ist schon seit knapp zwei Wochen ausverkauft. Die Tickets seien "damit so schnell vergriffen wie schon lange nicht mehr", erklärte der Chef des Organisationskomitees, Peter Kruijer.