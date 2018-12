Hamburg

HSV-Profi Bates: "Schönste Zeit meiner Karriere"

04.12.2018, 11:42 Uhr | dpa

Hamburgs David Bates ist am Ball. Foto: Joachim Sielski/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Profi David Bates genießt seine Zeit beim Zweitligisten Hamburger SV. "Das ist definitiv die beste und schönste Zeit meiner Karriere", sagte der Schotte der "Hamburger Morgenpost" (Dienstag). "Ich habe Fußball noch nie so genossen." Der 22 Jahre alte Innenverteidiger kam in zwölf der 15 Zweitliga-Partien der Hanseaten zum Einsatz und hat in der UEFA Nations League gegen Albanien sowie Israel seine beiden ersten Einsätze für das schottische Nationalteam absolviert.

Auf die Frage nach einem möglichen Wechsel in die Premier League sagte Bates: "Jeder in der Welt schaut auf die Premier League. Es ist eine der besten Ligen der Welt, wahrscheinlich sogar die beste. Aber warum sollte ich jetzt darüber nachdenken? Ich bin doch glücklich hier. Dieses Jahr hätte nicht besser laufen können für mich."