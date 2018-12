Hamburg

Dragqueen Olivia Jones kann über Flops beim Schenken lachen

04.12.2018, 13:03 Uhr | dpa

Die Freunde von Dragqueen Olivia Jones (49) greifen nach ihren Worten bei der Auswahl des richtigen Weihnachtsgeschenks immer wieder ordentlich daneben. "Ich kriege viele Geschenke, die mir überhaupt nicht gefallen, weil die Leute wissen, dass das mein Humor ist", sagte Jones am Rande der "Movie meets Media"-Party am Montagabend in Hamburg. Eines der nutzlosesten Geschenke habe sie im vergangenen Jahr ausgepackt: "Ich habe letztes Weihnachten ein Katzenklo gekriegt - und ich hab' überhaupt keine Katze." Sie selbst verschenke einfach gar nichts.

Die Weihnachtstage verbringe sie traditionell mit ihrer Mutter auf der kanarischen Insel Gran Canaria, erklärte die Travestiekünstlerin. "Wir liegen da tagsüber in der Sonne, abends essen wir unsere Weihnachts-Languste und das ist ganz wunderbar", so Jones. "Und wir denken natürlich sehr an die Leute, die hier in Deutschland frieren."