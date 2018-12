Bad Arolsen

Vermisster Rentner tot im Wald gefunden

04.12.2018, 13:08 Uhr | dpa

Ein bereits seit Monaten vermisster Rentner aus Nordrhein-Westfalen ist tot in Hessen gefunden worden. Der Fundort liege in einem Wald in der Nähe von Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg), sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Angaben zur Todesursache machten die Ermittler nicht. Anzeichen für einen gewaltsamen Tod lägen aber nicht vor. Der 81-Jährige aus Warburg war seit Anfang Juni vermisst gemeldet gewesen und bereits am 25. November gefunden worden. Eine Obduktion und der Abgleich der Zähne ergaben nun, dass es sich um den Rentner handelt.