Frankfurt am Main

Polizei erschnuppert Drogen bei Aufnahme eines Unfalls

04.12.2018, 13:11 Uhr | dpa

Ein 35 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Frankfurt schwer verletzt worden. Sein Wagen prallte am Montagabend auf einer Kreuzung in ein anderes Auto. Dessen Fahrer überstand die Kollision zwar unverletzt. Ärger mit der Polizei bekam er trotzdem: Während der Unfallaufnahme strömte den Beamten starker Marihuana-Geruch aus dem Auto entgegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein erster Drogentest bei dem 31-Jährigen fiel demnach positiv aus. Bei seinem Beifahrer fanden sich außerdem mehr als 25 Gramm des Rauschmittels. Der Mann und ein elf Jahre alter Junge aus dem zweiten Unfallwagen kamen mit Blessuren davon. An den Autos entstand Totalschaden.