Flensburg

Nach Messerstecherei mutmaßlicher Täter in U-Haft

04.12.2018, 13:13 Uhr | dpa

Nach der Messerstecherei in einer Flensburger Einkaufspassage am 24. November sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag erließ ein Amtsrichter gegen den 22-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Mann sei am Montag festgenommen und am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Umfangreiche Ermittlungen hätten den Verdacht gegen den Syrer begründet, hieß es. Er soll mit einem Messer einen 20-jährigen Mann lebensgefährlich und einen 19-Jährigen schwer verletzt haben soll.

Die beiden Verletzten waren in eine Auseinandersetzung zwischen dem Syrer und einem 19-jährigen Tunesier geraten. Den Angaben der Polizei zufolge hatten die Auswertung der zahlreichen Vernehmungen und der Videoaufzeichnungen den dringenden Tatverdacht gegen den 22-Jährigen begründet. Die Polizei sucht dennoch weitere Zeugen.