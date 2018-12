Bad Kreuznach

Klöckner will Gleichbehandlung von Stadt und Land

04.12.2018, 14:12 Uhr | dpa

Die Bedürfnisse des ländlichen Raumes kommen nach Ansicht von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf Bundesebene zu kurz. Landwirtschaft und ländliche Räume müssten zusammen gedacht werden, sagte sie am Dienstag bei der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach. "Wenn ich dann aber nach Berlin schaue, muss ich feststellen, dass unsere ländlichen Räume dort nicht so im Fokus stehen, wie es notwendig wäre", kritisierte Klöckner.

Es würden beispielsweise schnell Milliarden für den städtischen Wohnungsbau investiert, obwohl in vielen ländlichen Regionen eher Leerstand dominierend sei, sagte die Ministerin. "Das darf nicht so bleiben." Sie wolle eine Gleichbehandlung von Stadt und Land, "ohne dabei eine Neid-Debatte zu führen".