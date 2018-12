München

Fliegerbombe gefunden: Entschärfung für den Abend geplant

04.12.2018, 14:39 Uhr | dpa

Auf einer Baustelle in München ist am Dienstagmittag eine 250 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung soll am Abend ab 20.00 Uhr erfolgen, wie die Feuerwehr mitteilte. Voraussichtlich müssen drei Wohnhäuser geräumt werden. Die Evakuierung ist für 18.00 Uhr geplant. Der Sperrbereich umfasst einen Radius von 300 Metern.