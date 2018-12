Hannover

Breitenreiter lobt, Heldt beobachtet: Trainingswoche beginnt

04.12.2018, 14:43 Uhr | dpa

Beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hannover 96 hat am Dienstag die Vorbereitung auf das vermeintliche Schlüsselspiel am Sonntag beim FSV Mainz 05 begonnen. Auch Manager Horst Heldt war bei der ersten Trainingseinheit am Vormittag dabei, Trainer André Breitenreiter redete seine Spieler bei den verschiedenen Übungen immer wieder stark. Der 45 Jahre alte Breitenreiter droht beim Tabellenvorletzten seinen Job zu verlieren, sollte Hannover nach bislang acht Niederlagen in 13 Spiele auch am Sonntag in Mainz verlieren. "Mit jedem Spiel, das wir verlieren, wird es immer schwieriger. Ein Auftritt wie gegen Hertha würde mich nachdenklich stimmen", sagte Clubchef Martin Kind der "Bild"-Zeitung.