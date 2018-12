Titisee-Neustadt

FIS sagt Skisprung-Weltcup in Titisee ab

04.12.2018, 14:46 Uhr | dpa

Der Skisprung-Weltcup am kommenden Wochenende in Titisee-Neustadt ist offiziell abgesagt worden. Dies erklärte der Weltverband FIS in einer kurzen Mitteilung am Dienstag. Dauerregen und zu warme Temperaturen verhindern eine Austragung der insgesamt drei Wettbewerbe der Männer und Frauen, die für Samstag und Sonntag auf der Hochfirstschanze im Schwarzwald angesetzt waren. Ob die Wettbewerbe im Lauf des Winters nachgeholt werden, ließ die FIS zunächst offen. Einen Ersatz-Ort an diesem Wochenende wird es definitiv nicht geben, teilte eine Sprecherin mit.