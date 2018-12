Ahrensburg

Feuerwehr rät: vorsichtiger Umgang mit Kerzen und Knallern

04.12.2018, 14:46 Uhr | dpa

Der Weihnachtsbaum steht von einem Moment zum anderen lichterloh in Flammen, ein Silvesterböller zerfetzt eine Schweinepfote, die als Hand herhalten muss - mit solch drastischen Versuchen hat der Landesfeuerwehrverband am Dienstag vor den Gefahren beim leichtfertigen Umgang mit Weihnachtskerzen und Feuerwerkskörpern gewarnt. Ausgetrocknete Adventsgestecke und Tannenbäume mit Kerzen führten in der Zeit um Weihnachten häufig zu Wohnungsbränden, sagte Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband. "Ein trockenes Gesteck oder eine trockene Tanne verbrennen so schlagartig, dass Löschversuche oft vergeblich sind", sagte Bauer.

Das sicherste Mittel, einen Brand zu verhindern, seien elektrische Kerzen, sagte der Feuerwehrsprecher. Wer echte Kerzen vorzieht, sollte einen Feuerlöscher oder einen Eimer mit Wasser griffbereit haben und brennende Kerzen niemals unbeobachtet lassen.

Auch beim Umgang mit Feuerwerkskörpern lassen sich nach Aussagen der Feuerwehr Verletzungen und Schäden durch vorsichtiges Handeln vermeiden. Dazu gehöre, Raketen, Böller und Fontänen nur im Freien zu verwenden und dabei genügend Abstand zu Menschen, Tieren, Häusern, Mülltonnen und Autos zu halten. Feuerwerkskörper sollten niemals in der Hand angezündet werden. Um Brände durch fehlgeleitete Raketen zu verhüten, sollte man Türen und Fenster geschlossen halten, Mülltonnen, Papiertonnen und Gelbe Säcke sicher unterbringen und das Auto möglichst in die Garage oder eine ruhige Seitenstraße stellen.