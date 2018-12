Wiesbaden

Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

04.12.2018, 14:48 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Wagen am Dienstagmittag in Wiesbaden sind beide Autofahrer schwer verletzt worden. Sie seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Einer der Wagen war aus zunächst unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.