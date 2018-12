Chemnitz

Neues Trampeltier für den Chemnitzer Tierpark

04.12.2018, 17:36 Uhr | dpa

Der Tierpark Chemnitz hat ein neues Trampeltier. Die Stute Merle kam am Montag aus dem Zoo Dortmund, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Die Nacht verbrachte das Tier noch in einer Box, seit Dienstag darf sich das ein Jahr alte Weibchen frei bewegen. Zusammen mit Merle beherbergt der Tierpark nun vier Trampeltiere und hat auch deren Anlage erneuert: Statt Gitterzäunen trennen nun Steinbarrieren die Tiere von den Menschen.