Hamburg

Angriff auf Männer: Unbeleuchteter Wagen stand auf Kreuzung

04.12.2018, 17:41 Uhr | dpa

Nach dem Angriff auf zwei Männer am Hamburger Michel hat die Polizei ihren Zeugenaufruf präzisiert. Die beiden mutmaßlichen Angreifer hätten ihren Wagen am frühen Samstagmorgen fünf Minuten lang unbeleuchtet auf einer Kreuzung stehen lassen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Ermittler suchen Zeugen, denen der schwarze Geländewagen auf der linken Spur der viel befahrenen Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Willy-Brandt-Straße zwischen 3.15 Uhr und 3.20 Uhr auffiel.

Die beiden Insassen sollen in der Zeit einen 36-Jährigen und einen 44-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben. Die beiden Arbeitskollegen hatten bemerkt, wie die Männer im Geländewagen eine an einer roten Ampel haltende Autofahrerin verbal belästigten. Sie forderten sie auf, die Frau in Ruhe zu lassen und gingen weiter. Darauf hin stiegen die Unbekannten aus und attackierten die beiden Arbeitskollegen.

Der Zustand des 44-Jährigen sei weiter kritisch, sagte die Polizeisprecherin. Die Autofahrerin hatte sich am Montag bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler hätten bereits mit ihr telefoniert, hieß es. Nun hofft die Polizei, dass weitere Zeugen den Geländewagen vom Typ BMW X3 beobachteten und vielleicht sogar mit einer Videokamera gefilmt haben.