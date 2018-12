Jena

10 000 Euro für junge Medienmacher

04.12.2018, 17:45 Uhr | dpa

13 junge Medienmacher aus Thüringen sind am Dienstag in Jena von der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) mit insgesamt 10 000 Euro Preisgeld ausgezeichnet worden. Den Hauptpreis, den "Kompass in Gold", bekam der Film "Die Herberge" der Jugendredaktion des SRB - dem Bürgerradio im Städtedreieck Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg, wie die TLM mitteilte. Weitere Auszeichnungen gingen nach Erfurt, Geisa, Gera, Greiz, Jena, Oberdorla und Ohrdruf. Insgesamt waren 59 Projekte eingereicht worden.

Am Projekt der jungen Filmemacher beeindruckten die Jury sowohl die Qualität des Werks sowie der medienpädagogische Prozess, der dazu führte. Bereits ein halbes Jahr im Voraus hatten sich die Jugendlichen der Filmhandlung, dem Drehbuch und dem Bau von Requisiten gewidmet, hieß es. Vor allem die Geschichte habe gut geplant sein müssen, da die Zuschauer interaktiv selbst entscheiden könnten, welchen Verlauf die Handlung und somit auch das Filmende nehmen.