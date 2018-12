Mainz

Gebietsreform: Dreyer kontert Befürchtung der Kommunen

04.12.2018, 18:01 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist Befürchtungen der Kommunen entgegengetreten, dass Expertenvorschläge für eine umfassende Gebietsreform genauso kommen. "Das ist die Auffassung der Gutachter, das ist nicht die Auffassung der Landesregierung", sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. Innenminister Roger Lewentz (SPD) betonte: "Wir stehen ganz am Anfang." Er sagte aber auch, Rheinland-Pfalz sei sehr kleinteilig organisiert. Er forderte Offenheit für Gespräche auch von der CDU.

Ein Gutachten, das am Dienstag veröffentlicht wurde, sieht mehrere Modelle vor: Demnach könnte es im Extremfall statt zwölf künftig noch fünf kreisfreie Städte geben. Bei den bislang 24 Kreisen werden drei mögliche Szenarien genannt: eine drastische Reduzierung auf einige große Kreise, auf 19 oder auf dann 14 Kreise.