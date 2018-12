Hannover

Bericht: Kind-Klage am 11. Dezember verhandelt

04.12.2018, 18:03 Uhr | dpa

Das Ständige Schiedsgericht der Lizenzligen will einem Bericht zufolge am 11. Dezember die Klage von Hannovers Clubchef Martin Kind gegen die Deutsche Fußball Liga verhandeln. Dies meldet die "Sport Bild" (Mittwoch). Hintergrund ist die Ablehnung von Kinds Ausnahmeantrags der 50+1-Regel durch die DFL im Juli. Der Unternehmer will die Mehrheit an der ausgegliederten Profigesellschaft des Bundesligisten Hannover 96 übernehmen und dafür eine Ausnahme von der 50+1-Regel erwirken.

Ein sofortiges Urteil ist sehr unwahrscheinlich. Mit einer Entscheidung wird erst im Januar oder Februar 2019 gerechnet. Die 50+1-Regel besagt, dass Stammvereine die Mehrheit an Profigesellschaften behalten müssen. Sollte Kind erneut nicht recht bekommen, hatte er stets angekündigt, vor ein ordentliches Gericht ziehen zu wollen.