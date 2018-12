Jena

Thüringer Gründerpreis 2018 für innovative Handdesinfektion

04.12.2018, 19:43 Uhr | dpa

Ein Jenaer ist für die Entwicklung eines besonderen Handdesinfektionsmittels mit dem Thüringer Gründerpreis 2018 ausgezeichnet worden. Das von Robert Hellmundt entwickelte Mittel hinterlasse kurzzeitig einen Farbfilm auf der Haut, der erkennbar mache, ob eine Desinfektion erfolgreich gewesen ist, damit habe er die Jury überzeugt, teilten das Thüringer Wirtschaftsministerium und die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen am Dienstag mit. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Gitterwerk GmbH Jena, die den Angaben zufolge hochwertige optische Gitter herstellt.

In der Kategorie "Gelungene Unternehmensnachfolge" errangen Uwe und Frank Schmeißner in Hermsdorf den 1. Platz. Vater Dieter Schmeißner übergab den Familienbetrieb 2008 mit damals 18 Beschäftigten an seinen Sohn Uwe, der heute gemeinsam mit Bruder Frank 38 Mitarbeiter beschäftigt. Durch die breite Aufstellung des Unternehmens - Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb - sei eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge sichergestellt worden.

Die Ausrichter vergaben elf Preise, die mit insgesamt 75 000 Euro dotiert sind. Beworben hatten sich 69 Thüringer Gründer, Jungunternehmer und Unternehmensnachfolger aus allen Wirtschaftszweigen.