Düsseldorf

IG Metall fordert sechs Prozent mehr für Stahlkocher

04.12.2018, 19:51 Uhr | dpa

Die IG Metall geht mit einer Forderung nach 6,0 Prozent mehr Geld in die aktuelle Tarifrunde für die Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie. Darüber hinaus will sich die Gewerkschaft für die Einführung eines Urlaubsgelds in Höhe von jährlich 1800 Euro für die rund 72 000 Beschäftigten einsetzen, wie sie am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Der Bezirksleiter der IG Metall und Verhandlungsführer Knut Giesler begründete die Forderung mit der aktuell guten wirtschaftlichen Situation der Branche. Der wirtschaftliche Aufwärtstrend in der Stahlindustrie hält an, sagte Giesler. Derzeit liege der mittlere Stahlpreis für die Sorte Breitband um rund 80 Prozent höher als noch vor drei Jahren. Zudem betrage die Kapazitätsauslastung mehr als 90 Prozent.

An der Stelle von mehr Urlaubsgeld sollen sich die Beschäftigten nach dem Willen der Gewerkschaft auch für etwa sechs zusätzliche freie Tage entscheiden können. Dabei müsse es darum gehen, die steigende Belastung der Beschäftigten zu kompensieren, sagte Giesler. Die Stahl-Tarifverhandlungen sollen am 10. Januar in Düsseldorf starten. Die Friedenspflicht läuft Ende Januar aus.