Bremerhaven

24-Jähriger bei Unfall in Bremerhaven schwer verletzt

04.12.2018, 21:59 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall auf der Autobahn 27 ist ein 24-Jähriger in Bremerhaven schwer verletzt worden. Ein Auto sei offenbar mit einem oder mehreren auf dem Standstreifen liegen gebliebenen Fahrzeugen kollidiert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Unfallhergang blieb zunächst unklar. Auch in welchem der Fahrzeuge der Verletzte gesessen hatte, blieb zunächst unklar. Die Autobahnpolizei konnte am Abend zunächst ebenfalls keine weiteren Angaben machen. Die A27 wurde bis zum Abend voll gesperrt.