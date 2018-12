Chemnitz

27-Jähriger brutal getötet: Mordprozess gegen Trio beginnt

05.12.2018, 01:48 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Chemnitz müssen sich von heute an drei Männer wegen Mordes verantworten. Die drei Deutschen im Alter zwischen 22 und 26 Jahren sollen in der Nacht zum 18. April dieses Jahres in Aue einen Bekannten umgebracht haben. Bei der Tat in einem Abrissgebäude auf einem ehemaligen Bahngelände sollen sie äußerst brutal vorgegangen sein und das 27 Jahre alte Opfer schwer misshandelt haben.

Laut Anklageschrift wurden dem Mann durch Schläge mit der Faust, mit einer Röhrenlampe, einem Aluminiumstück und einer Tür schwerste Gesichts- und Kopfverletzungen zugefügt. Zudem sei das Opfer getreten und in einen 1,80 Meter tiefen Schacht gestoßen worden. Der 27-Jährige starb an einer Hirnstammprellung.

Bis Februar 2019 sind zunächst insgesamt zehn Verhandlungstage terminiert.