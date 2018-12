Braunlage

Braunlage: Unmut über staatliche Förderung für neues Hotel

05.12.2018, 05:45 Uhr | dpa

Die vom Land Niedersachsen geplante finanzielle Förderung eines neuen Hotels im Harzer Ferienort Braunlage in Höhe von 846 000 Euro stößt auf massive Kritik. "Die Summe steht in einem krassen Missverhältnis zu den möglichen neuen Arbeitsplätzen", sagte die stellvertretende Vorsitzende des Harzer Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Jutta Engel. "Eine allgemeine Förderung des Harzes wäre gerechter und besser."

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will den Förderbescheid für das Hotel am Mittwoch persönlich übergeben, dort sollen neun neue Arbeitsplätze entstehen. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund 3,6 Millionen Euro. Ein weiterer Förderbescheid des Wirtschaftsministers geht am Mittwoch in die Lüneburger Heide - dort werden 700 000 Euro an ein Unternehmen gehen, das eine neue Indoor-Spielhalle bauen will.