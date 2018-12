Mainz

Klöckner: Ministeramt und Landesvorsitz für gut vereinbar

05.12.2018, 05:58 Uhr | dpa

Die Doppelrolle als Bundeslandwirtschaftsministerin und CDU-Landeschefin in Rheinland-Pfalz ist nach Ansicht von Julia Klöckner ein Vorteil. "Es ist gut, beide Ebenen im Blick zu haben, welche Auswirkungen Bundesentscheidungen aufs Land haben und umgekehrt", sagte Klöckner der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Sie zog auch eine positive Zwischenbilanz der Arbeitsteilung zwischen ihr an der Spitze der Landespartei und Christian Baldauf als Oppositionschef im Landtag. Klöckner ist seit März Bundesministerin und seit 2010 Landeschefin. Beim CDU-Bundesparteitag in dieser Woche will sie wieder als stellvertretende Parteivorsitzende kandidieren.