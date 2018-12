Straubing

Wetterdienst warnt vor Glatteis in Teilen Bayerns

05.12.2018, 06:29 Uhr | dpa

In Teilen Bayerns könnte es am Mittwochmorgen glatt auf den Straßen werden. Besonders aufpassen müssten Autofahrer in Ostbayern, warnte der Deutsche Wetterdienst am frühen Mittwochmorgen. In den Alpen könne es auf höheren Passstraßen zunächst auch wegen des Schneematsches glatt werden.

Die Polizeipräsidien in Regensburg und Straubing hatten am frühen Mittwochmorgen allerdings noch keine Kenntnis von glättebedingten Unfällen.

Der Wetterdienst warnte auch für Donnerstag vor Glätte in Teilen von Bayern, da es auch in der Nacht auf Donnerstag Frost geben wird. Doch anschließend werde es auf das Wochenende hin wieder milder.