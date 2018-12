Brunsbüttel

Autofahrer müssen mit Glätte rechnen

05.12.2018, 06:33 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein müssen sich Autofahrer am Mittwochmorgen auf Glätte einstellen. Besonders betroffen ist der Kreis Dithmarschen im Bereich der Elbmündung, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Wo über Nacht Schauer fielen, ist stellenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. Auf Nebenstraßen und Brücken kann es aufgrund von Reif glatt werden, denn in der Nacht zu Mittwoch gab es Frost.