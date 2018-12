Verwaltungsgemeinschaft Berka/Werra

Scheune mit 50 Strohballen abgebrannt

05.12.2018, 07:22 Uhr | dpa

In der Verwaltungsgemeinschaft Berka/Werra (Wartburgkreis) ist eine Scheune mit rund 50 Strohballen abgebrannt. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagabend in dem Unterstand aus, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Nacht zu Mittwoch löschen. Am Morgen beobachtete eine Brandwache mögliche Glutnester. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.