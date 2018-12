Berlin

Berlintourist von Radfahrer in Kreuzberg schwer verletzt

05.12.2018, 07:47 Uhr | dpa

Ein 53-jähriger Mann ist in Berlin- Kreuzberg von einem Radfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Noch am Unfallort soll der 41-jährige Radfahrer seinen Namen sowie seine Erreichbarkeit hinterlassen haben, dem Verletzten ein Taxi gerufen und davon gefahren sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Berlin-Tourist war nach eigenen Angaben zusammen mit seiner Ehefrau am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr auf dem Gehweg der Stresemannstraße unterwegs. An der Ecke Niederkirchnerstraße machte der Mann dann einen Schritt auf den Radweg. Der heranfahrende 41-Jährige konnte mit seinem Rad nicht mehr bremsen und ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Während der Radfahrer nur leicht verletzt wurde, erlitt der 53-jährige Fußgänger schwere Gesichtsverletzungen.