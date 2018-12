Hamburg

Studenten verschmausen am Nikolaustag 7770 Gänsekeulen

05.12.2018, 07:59 Uhr | dpa

Dieses Menü hat Kultstatus in Hamburgs 13 Hochschulmensen: Am Nikolaustag wird den Studierenden in Hamburg die traditionelle Gänsekeule aufgetischt. Rund 7770 Keulen, etwa 770 Liter Soße, mehr als 1,5 Tonnen würziger Rotkohl verfeinert mit 155 Kilogramm Apfelwürfeln sowie mehr als 9200 Klöße und 680 Kilogramm Kartoffeln werden in den Küchen zubereitet, wie das Studierendenwerk mitteilte. Das kultige Festtagsmenü sei ein Dank an die treuen Gäste, sagte Geschäftsführer Jürgen Allemeyer. Wer eher Appetit auf ein vegetarisches Gericht hat, kann in einen Grünkohl-Hanf-Burger beißen.