Halle (Saale)

Technikunterricht soll Lust auf Ingenieur-Berufe machen

05.12.2018, 08:30 Uhr | dpa

Die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt will technische Fächer an Schulen fördern. "Spannender Technikunterricht kann dazu beitragen, die Schüler für ingenieurwissenschaftliche und technische Studienrichtungen zu begeistern", sagte die Geschäftsführerin der Landesingenieurkammer, Susanne Rabe, in Magdeburg. Um den Unterricht an allen Schulen im Land zu verbessern oder überhaupt zu etablieren, arbeite die Kammer eng mit der Universität in Magdeburg zusammen. Gemeinsam wollen sie herausfinden, wie unter anderem Schulen ausgestattet sein müssen, um guten Unterricht anzubieten.