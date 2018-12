Hamburg

Crifbürgel steigt mit Mieter-Zertifikat in Privatmarkt ein

05.12.2018, 08:37 Uhr | dpa

Die Hamburger Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel erweitert ihre Geschäftsfelder und bietet erstmals ein Produkt für Privatpersonen an. Mit einem Miet-Zertifikat zum Nachweis der Bonität und finanziellen Zuverlässigkeit stelle Crifbürgel die Informationen bereit, die für den Vermieter relevant seien und erleichtere so Mietinteressenten den Weg zur Wunschimmobilie, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Dabei greife Crifbürgel auf die vorhandenen Bonitätsdaten und Zahlungserfahrungen des Mietinteressenten zurück.

Die Hamburger Auskunftei ist bislang nur für gewerbliche Kunden tätig, also zum Beispiel Versandunternehmen oder Zulieferfirmen, die sich über die Bonität ihrer Vertragspartner ein Bild machen wollen. Mit dem neuen Angebot für Mietinteressenten tritt Crifbürgel in Konkurrenz mit der Schufa. Viele Vermieter fordern eine Schufa-Auskunft, ehe sie einen Mietvertrag abschließen. Das Zertifikat von Crifbürgel kann online beantragt werden und steht direkt als pdf-Dokument zur Verfügung.